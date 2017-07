Ende der Party

Es erscheint paradox: Am Mittwoch verkündete Daimler mal wieder Rekorde, Verkäufe und Gewinne waren im zweiten Quartal dieses Jahres so hoch wie noch nie. Doch mit dem Aktienkurs des Stuttgarter Autobauers geht es weiter bergab. Seit Jahresbeginn haben die Anteile rund 15 Prozent ihres Börsenwerts verloren. VW, BMW und Co. geht es ähnlich – nicht erst, seit in der Öffentlichkeit über das »Autokartell« diskutiert wird. Aktienlosen Menschen kann das erst einmal egal sein. Doch die Skepsis der Spekulanten ist Ausdruck einer systemischen Krise, die Deutschlands wichtigstem Industriezweig droht. Bezahlen sollen dafür Beschäftigte und Steuerzahler.

Jahrelang haben die deutschen Autokonzerne prächtig verdient. Und auch die gut organisierten Belegschaften bekamen ein bisschen ab, zum Beispiel in Form satter Prämien. Von dem tiefen Absatz­einbruch 2008/2009 hat sich die Branche hierzulande überraschend schnell erh...