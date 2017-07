Angst ums Russland-Geschäft

Erst am Mittwoch hatte Wolfgang Büchele, der Vorsitzende des »Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft«, Kritik geübt. Hinter den beabsichtigten neuen US-Sanktionen gegen Firmen, die sich an Erhaltung oder Ausbau russischer Pipelines zum Export von Erdöl bzw. -gas beteiligen, stünden amerikanische Wirtschaftsinteressen. Am Donnerstag weilte Büchele dann ironischerweise wegen eines Großauftrages seines eigenen Unternehmens und somit zur persönlichen Interessenwahrung in eben jenen USA. Somit fehlte er auch bei der Jahrespressekonferenz seines Verbandes in Berlin.

Wie der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, hier betonte, handele es sich bei Osteuropa nach wie vor um einen »großen Chancenraum für die deutsche Wirtschaft«. Die Lobbyorganisation existiert seit 1952 und sieht sich als Interessenvertreter des deutschen Kapitals in den Ländern Ost- und Südosteuropas sowie in den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens. Insofern ist es deren Aufg...