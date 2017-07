Herausforderung für Corbyn

Die Auseinandersetzungen rund um ein Übergangsabkommen mit der EU werden nicht nur bei den regierenden Konservativen geführt. Die Debatte hat auch die oppositionelle Labour-Partei und die Gewerkschaftsbewegung erfasst. Aus der Sicht britischer Wirtschaftsverbände geht es darum, die Partei trotz des linken Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn – und bevorzugt ohne ihn – doch noch zu einem tauglichen Vehikel zu machen.

Der EU-Kritiker Corbyn hatte vor dem EU-Referendum zwar für einen Verbleib Großbritanniens in der EU argumentiert, in den vergangenen Tagen mehren sich aber die Zeichen eines Umdenkens. So schrieb am 24. Juli Labour-Handelsschattenminister Barry Gardiner einen Artikel für die Zeitung Guardian, in dem er einen Austritt aus dem gemeinsamen Markt und der Zollunion forderte. Geschehe dies nicht, »wäre Großbritannien technisch betrachtet kein EU-Mitglied, dafür aber effektiv ein Vasallenstaat der EU. Großbritannien müsste weiter in das EU-Budget einzah...