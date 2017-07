»Versprochene« Hintermänner

Einig sind sich Bundesanwaltschaft und Nebenklagevertreter im NSU-Prozess darüber, dass Beate Zschäpe keine willenlose, schwache Frau im Schlepptau von zwei mordenden Neonazis war. Geht es aber um die Frage, ob der »Nationalsozialistische Untergrund« ein Trio mit wenigen Helfern oder ein Netzwerk mit vielleicht noch unbekannten Hintermännern war, lassen die Ankläger kein gutes Haar an den Opferanwälten, die bei jahrelangen Recherchen Indizien für letzteres fanden.

Oberstaatsanwältin Anette Greger zeigte sich am dritten Tag des Plädoyers der Anklage überzeugt, dass Zschäpe an der Produktion des Videos beteiligt gewesen sei, in dem sich...