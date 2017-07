Der Ring der Träume

»Pascal Spalter ist das größte Arschloch überhaupt! Deswegen kriegt der heute noch Klopapier in die Fresse!« – Jenny hat sich fürs Wrestling schick gemacht. Glitzernde Stöckelschuhe, eine dunkelblaue Abendrobe, dazu die hellblauen Haare neckisch drapiert. Seit mehr als drei Jahren verpasst sie keine Show der German Wrestling Federation (GWF); und das nicht nur, weil sie die Verlobte des Ringrichters ist und davor die Geliebte eines anderen Ringrichters war. Vier Stunden vor Beginn der Show steht sie am vergangenen Wochenende schon mit einem guten Dutzend Fanatiker am Eingang zum »Huxley’s« in Berlin. Bei Cola und Kuchen. Mit Taschen voller ominösem Krimskrams.

»Die Liga ist für die Fans, die Wrestler und nicht zuletzt für uns Betreiber wie eine große, liebevolle Familie«, erzählt »Crazy Sexy Mike«, ein Mann mit tiefen Furchen in den Armen. Am Ringpfosten lehnend, zieht er eine John Player nach der anderen durch die Lungen. Er will die heimische Basis, den...