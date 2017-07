Überflüssige Reaktoren

Nach der Katastrophe in Fuku­shima im Frühjahr 2011 verkündete die Bundesregierung den Atomausstieg: Acht von 17 Leistungsreaktoren blieben oder wurden abgeschaltet. Mit dem AKW Grafenrheinfeld bei Schweinfurt ging seither aber nur ein einziger Meiler endgültig vom Netz. Ende dieses Jahres folgt das Aus für Block B des AKW Gundremmingen bei Günzburg. Der baugleiche Block C soll aber bis Ende 2021 weiterlaufen. Das bringt die Atomkraftgegner von »Ausgestrahlt«, der Bürgerinitiative »Forum« und das Umweltinstitut München auf die Barrikaden. Sie haben deshalb gemeinsam die Kampagne »Wer B sagt, muss auch C sagen« gestartet und bereits über 28.000 Unterschriften für ihre Forderung nach einer Abschaltung beider Reaktoren noch in diesem Jahr gesammelt.

Die Blöcke B und C in Gundremmingen sind die letzten Siedewasserreaktoren, die in Deutschland noch am Netz sind. Sie gelten als besonders gefährlich. Denn die Turbinen werden direkt vom radioaktiv kontaminierten ...