»Vor klaren Vorgaben will sich die DKG drücken«

Die Versorgung auf den Intensivstationen deutscher Kliniken ist »objektiv gut«. Das jedenfalls hat Thomas Reumann, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, DKG, am Dienstag erklärt. Er verwies dabei auf eine Untersuchung, derzufolge im Schnitt eine Pflegekraft je 2,2 Patienten zu versorgen hat. Noch am selben Tag widersprach Verdi den Ausführungen. Warum?

Nichts ist gut in der Intensivpflege. Von den Beschäftigten wissen wir, dass das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten oft 1:3 beträgt. In Urlaubs- oder Krankheitszeiten ist es sogar noch schlechter. Zuletzt habe ich aus einem privaten Krankenhauskonzern erfahren, das seiner Planung das Verhältnis 1:3 zugrunde legt. Wir wissen aber, dass es in der Pflege überdurchschnittlich oft zu Ausfällen wegen Krankheit kommt. Es ist also nicht wahrscheinlich, dass so eine Planung eingehalten werden kann.

Von den Fachgesellschaften wird für diesen Bereich ein Verhältnis von 1:2 empfohlen. Für die Versorgu...