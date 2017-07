Rajoy weiß von nichts

Vor Spaniens Justiz sind nicht alle gleich. Als Ministerpräsident Mariano Rajoy am Mittwoch als erster Regierungschef in der Geschichte Spaniens vor der Audiencia Nacional aussagen musste, die normalerweise über Fälle von Terrorismus und organisierter Kriminalität urteilt, brauchte er sich nicht an den Zeugentisch direkt vor dem Richter setzen, sondern durfte an der Stirnseite des Gerichtssaals Platz nehmen – auf gleicher Höhe wie der Vorsitzende. Damit sollte verhindert werden, dass in den Medien Bilder vom Regierungschef »auf der Anklagebank« erscheinen.

Formell angeklagt sind im »Fall Gürtel« – unter diesem Code ermittelte die Staatsanwaltschaft ursprünglich gegen den Unternehmer Francisco Correa, dessen Nachname übersetzt »Gürtel« bedeutet – lediglich der frühere Schatzmeister der regierenden Volkspartei (PP), Luis Bárcenas, und Dutzende weitere Verdächtige. Die politische Verantwortung von Parteichef Rajoy ist jedoch außerhalb der eigenen Reihe nahez...