Alles richtig

Einen wunderschönen guten Morgen! Der oder die Santos FC hat erstmals in seiner oder ihrer Vereinsgeschichte das »Campeonato Brasileiro«, die brasilianische Fußballmeisterschaft der Frauen, eingetütet. Nach dem 2:0 im Hinkampf ging auch das auswärtige Rückspiel gegen Corinthians mit 1:0 an den »Pei xe«. Die Schützin des einzigen und also einsamen Tores war Sole Jaimes. Beim Hinspiel waren 15.000 Fans ins Estadio Vila Belmiro gepilgert. Weitere 10.000 waren nicht hineingekommen, lungerten draußen herum und verfluchten den brasilianischen Staat, womit sie allerdings nicht sich selbst meinten, sondern 99 Prozent ihrer auch noch – sakra! – gewählten »Volksvertreter« (»-innen« sind in Brasiliens Parlamenten eher selten). Schon im Halbfinale wollten die »Alvinegras« im amazonischen Manaus gegen Iranduba sagenhafte 25.000 »Torcedores« (Fanatiker) sehen. Die herausragenden Kickerinnen des neuen Meisters – der »Sereias da Vila« (Dorfsirenen) – waren deren argentin...