Nur weg hier

Nein, ländliche Idylle ist das hier nicht. Hochsommer im mecklenburgischen Schattin bedeutet vor allem Arbeit und Dreck. Christin lebt auf einem Hof mit ihrem Freund Jan. Das schien zu irgend­einem Zeitpunkt eine gute Idee, doch daran kann sich Christin kaum noch erinnern. Sie ist bei Jan, seinem Vater und dessen schwangerer Lebensgefährtin das fünfte Rad am Wagen. Mehr und mehr wird ihr klar, dass sie mit ihrer abgebrochenen Friseurausbildung und wenig Talent zur Bäuerin in einer Sackgasse gelandet ist.

Jan geht es ausschließlich um den väterlichen Hof. Um den trotz stetig sinkender Milchpreise zu erhalten, schuftet er von früh bis spät. Für Zweisamkeit bleibt da keine Zeit, nicht einmal für Gespräche, doch worüber sollten die beiden auch reden? Bei ihm dreht sich alles um Massentierhaltung und Preisverfall, sie träumt von einem Bürojob in der Großstadt. Was bleibt also? Na, auf jeden Fall der Alkohol, wie jeder weiß, der auch nur einen Teil seiner Ju...