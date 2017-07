Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endlich aussetzen

Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, äußerte sich am Montag in einer Pressemitteilung zu den Gesprächen des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und dem EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in Brüssel:

Die Zeit der Worte ist vorbei, Taten sind überfällig. Angesichts des massiven Umbaus der Türkei in eine Erdogan-Diktatur muss die EU endlich die verbale Ebene verlassen. Die Beitrittsverhandlungen müssen ausgesetzt werden, wie es das EU-Parlament schon im November forderte. Ebenso muss die geplante Vertiefung der Zollunion sofort auf Eis gelegt werden.

Nur durch Aussetzen oder Abbruch der Beitrittsverhandlungen können die milliardenschweren Vorbeitrittshilfen gestoppt werden. Allein seit 2014 sind 193,6 Millionen Euro für »Rechtsstaatlichkeit und Demokratie« in die Türkei geflossen, dennoch sind beide seitdem massiv abgebaut worden.

Eine Klausel, die...