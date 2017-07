»Frankreich wollte Ouattara an die Macht bringen«

Frau Ohouochi, als frühere Sozial- und Gesundheitsministerin von Côte d’Ivoire mussten Sie das Land 2010 verlassen, als es nach einer Wahl zum Bürgerkrieg und der Absetzung der bisherigen Regierung kam. Heute leben Sie in Frankreich – und damit in dem Staat, den Sie für die Unruhen in Côte d’Ivoire verantwortlich machen …



Diese Frage stellt man mir oft. Als ich Afrika verließ, wollte ich nicht nach Frankreich. Ich war wütend auf das Land, und ich hatte auch Angst, von dort wieder abgeschoben zu werden. Also floh ich nach Belgien. Obwohl ich dort zuerst ankam, sagten mir die Behörden, ich müsse in Frankreich Asyl beantragen. Begründet wurde das mir gegenüber nicht. Ich glaube, dass die Belgier meinen Fall aus politischen Gründen nicht behandeln wollten.

Ihre Geschichte ist stark mit den Ereignissen in Côte d’Ivoire verknüpft. Was hat sich in dem Land aus Ihrer Sicht abgespielt?

2002 gab es einen Putschversuch des Militärs gegen den kurz zuvor gewählten Pr...