Pinar del Río feiert die Revolution

Kuba feiert am heutigen Mittwoch seinen »Tag der Nationalen Rebellion«, den Jahrestag des von Fidel Castro angeführten Angriffs auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953. Eine Gruppe von 160 jungen Rebellen hatte damals den Militärstützpunkt in Santiago de Cuba sowie einen weiteren in Bayamo attackiert. Obwohl der Versuch militärisch scheiterte, gilt er bis heute als Startsignal für die Kubanische Revolution, die fünf Jahre, fünf Monate und fünf Tage später das Regime des von den USA gestützten Diktators Fulgencio Batista stürzte.

Der jährlich in einer anderen Stadt organisierte zentrale Festakt wird heute in Pinar del Río, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Westen des Landes, um sieben Uhr (Ortszeit) von José Ramón Machado Ventura eröffnet. Der Zweite Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas und Vizepräsident des Staats- und Ministerrates hatte sich der von Fidel Castro organisierten und nach dem historischen Datum benannten »Bewegung des 26. Ju...