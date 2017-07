Vom Känguruh zum Kronprinzen

Zu guter Letzt erfuhren die Herren der deutschen 4x100-Meter-Staffel am Sonntag abend mit einiger Verzögerung von der Disqualifikation des überlegenen US-Teams wegen eines Wechselfehlers. So standen sie am Ende sogar ganz oben auf dem Treppchen, Tom Malutedi und Leon Schäfer zum ersten Mal, Weitsprungweltmeister Markus Rehm zum zweiten, für Johannes Floors war es der dritte Titel nach den Finals über 200 und 400 Meter. Vier weitere Gewinner kamen bei der zehntägigen Para-Leichathletik-WM in London aus den Reihen des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS): Diskuswerfer Sebastian Dietz, Niko Kappel und Frederike Koleiski im Kugelstoßen sowie Irmgard Bensusan über 400 Meter. »Ein tolles Ergebnis«, meinte der 71jährige DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher und erinnerte an das Fehlen von sieben Paralympicssiegern von Rio 2016, darunter Heinrich Popow (verletzt), Marianne Buggenhagen (Karriereende) oder Vanessa Low, die künftig für die australische Heimat ...