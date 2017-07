Misanthropozän

Um die schöne Umwelt in Kalifornien scheinen die Menschen besonders besorgt zu sein. Künstler machen dort vermutlich längst überwiegend »Ecoart« (Ökokunst). Schon in den 80ern kamen kalifornische Künstler nach Westberlin. Es ging ihnen um nichts Geringeres als die Renaturierung der Spree. 30 Jahre später kann das Brandenburger Landesumweltamt verkünden, dass in der Spree zwischen Spandau und Spreewald wieder Fluss­krebse und Flussmuscheln leben.

Kaliforniens Schriftsteller, Geisteswissenschaftler und Ökologen arbeiten sich am »Nature Writing« ab, dem Schreiben über die Natur. Ein mit der Romantik entstandenes Genre, dessen Erfolg den Ökophilosophen Timothy Morton zum Entwurf einer »Ökologie ohne Natur« brachte. 2016 erschien das Buch auf Deutsch im Verlag Matthes & Seitz, der in den letzten Jahren vor allem mit seiner großen Reihe »Naturkunden« Aufmerksamkeit bekam, die von der Greifswalder Buchgestalterin Judith Schalansky betreut wird. Im selben Jah...