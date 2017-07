Offener Brief von Regula Venske (PEN-Zentrum Deutschland) an die türkische Staatsführung

Regula Venske, Präsidentin der Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland, wandte sich am Montag mit einem offenen Brief an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und an den türkischen Ministerpräsidenten Benali Yildirim:

Ich schreibe Ihnen diesen Brief, den zu lesen Sie wohl nicht die Zeit haben werden.

Oder sind Sie gerade nicht damit befasst, neue Deals und Taten zu planen, die das Tageslicht und eine kritische Berichterstattung durch eine freie Presse scheuen?

Ich schreibe Ihnen diesen Brief, den zu lesen Sie wohl nicht den Mut haben werden. Denn Politiker, die Verantwortung dafür tragen, dass in ihrem Land binnen eines Jahres

mindestens 145.000 Beamte entlassen werden, mehr als 47.000 Menschen unter überwiegend absurden Anklagen, die einer rechtsstaatlichen Beweisführung nicht standhalten, inhaftiert werden und 100.000 Fälle vor dem Verfassungsgericht anhängig sind, mindestens 165 Journalisten verhaftet werden, was Ihr Land zum weltwe...