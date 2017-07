Zarte Pflänzchen des Tages: Gemäßigte AfDler

Ist das noch zwei Millimeter rechts oder doch schon einen Millimeter links von der CSU? Diese Frage wirft eine Initiative des »gemäßigten Lagers« innerhalb der AfD auf, die sich »Interessengemeinschaft Alternative Mitte Sachsen-Anhalt« nennt. Zu dieser haben sich am Sonntag rund 50 AfD-Mitglieder zusammengeschlossen, die nicht ganz glücklich mit dem Kurs von Landeschef André Poggenburg sind. »Es ist wichtig, dass es neben dem national-konservativen auch ein bürgerlich-konservatives Angebot in der AfD gibt«, sagte einer der Sprecher der Gruppe, der Wittenberger Kreisvorsitzende Dirk Hoffmann, am Montag nach ein...