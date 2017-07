»angefangen, uns im Haus auszutauschen«

Was ist Ihnen als Mieterin widerfahren?

Meine Wohnung in Berlin, in der ich 16 Jahre lang gewohnt und für die ich monatlich Miete überwiesen habe, sollte umgewandelt werden in eine Eigentumswohnung – um dann verkauft zu werden. Rein rechtlich hätte ich in meiner Wohnung zumindest noch sieben Jahre zu einer ähnlichen Miete wohnen können. Ich habe zwei Kinder, und wollte, dass die auch in ihrer Umgebung groß werden, weiter in ihre Schule gehen können. Aber unser Haus sollte teuer verkauft werden.

Hat sich Ihnen der neue Eigentümer mal vorgestellt?

Ja, der kam gleich für die Wohnungsbesichtigung her und hat in meinem Falle sehr breitbeinig durchblicken lassen, wie sehr alles jetzt anders wird. Der trat auf wie ein Kolonialherr. Man würde nicht denken, dass so was in Deutschland möglich ist. Das hat mich und meine Nachbarn sehr erschüttert.

Was lief dann ab?

Es wurde eine Modernisierung vorgeschoben, um mich loszuwerden. Ich lehnte die Sanierung ab und wurde ...