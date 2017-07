Langsam angegangen

Ein Jahr nach den medaillenlosen Spielen von Rio bemühen sich 14 deutsche Schwimmer bei der WM in Budapest um Anschluss an die Weltspitze. Nur drei Athleten haben überhaupt die Qualifikationsnorm geschafft. »Das ist der traurige Ist-Zustand im deutschen Schwimmen«, sagte Bundestrainer Henning Lambertz vor Beginn der Beckenwettbewerbe am Sonntag.

Wenn das noch möglich war, sorgten die ersten Vorläufe für weitere Ernüchterung: »Wir hatten vier Athleten am Start, von denen eine sehr gut war und drei aus bekannten Gründen Lehrgeld gezahlt haben. Von daher ist alles okay«, fasste Lambertz zusammen. »Unser allgemeines Problem ist: Das Grundniveau ist noch nicht hoch genug. Daran müssen wir arbeiten. Das kommt nicht durch Fingerschnippen.«

Die nächste Runde erreichte lediglich die in den USA lebende und für Magdeburg startende Schmetterling-Schwimmerin Aliena Schmidtke über 100 m als Vorlaufzwölfte (58,24 Sekunden, nur ...