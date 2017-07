Vorneweg kaputtgefahren

Die Zeit rast, wenn man von aufreibenden Ereignissen in den Bann gezogen wird, die dann auf einmal einfach vorbei sind. So war es mit der 104. Tour de France, die am Sonntag in Paris endete. Angriffe auf das Gelbe Trikot gibt es bei der finalen »Tour d’Honneur« traditionell nicht. Und so musste der Brite Christopher Froome (Sky) nur die Champs-Élysées erreichen für seinen nunmehr vierten Gesamtsieg bei der Frankreichrundfahrt.

Beim Zeitfahren am Samstag hatte er im »Maillot jaune« vom Start weg ein hohes Tempo angeschlagen. Bei der ersten Zwischenzeit lag er schon deutlich vor seinen schärfsten Rivalen Romain Bardet (Frankreich, AG2R) und Rigoberto Urán (Kolumbien, Cannondale Drapac). Im Anstieg des Tages hoch zu einer Wallfahrtskirche vergrößerte Froome den Abstand, holte fast noch den vor ihm gestarteten Bardet ein, der in der Gesamtwertung Platz zwei an Uran verlor und am Ende denkbar knapp den Podestplatz verteidigte (eine Sekunde vor Froome-Helfer Mi...