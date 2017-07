Resultat der Globalisierung

Die Autoren der neuesten Ausgabe der Marxistischen Blätter untersuchen »Rechts­trends international«. Domenico Moro, Mitglied des nationalen politischen Komitees des Partito della Rifondazione Comunista, schreibt in seinem Beitrag: »Die herrschende Ideologie ist der Kosmopolitismus, nicht der Nationalismus«; eine internationalistische Politik in Europa sei nur möglich, wenn man in ihr Zentrum den Austritt aus der Euro-Zone stelle. Doch von weiten Teilen der Linken werde ein solcher für politisch regressiv gehalten, da man Nationalismus stets als rechts ansehe. Diese Sichtweise sei eng verbunden mit der des Neomarxisten bzw. Operaisten und Politikwissenschaftlers Antonio Negri, »für den die Globalisierung ›das Resultat eines Jahrhunderts von ...