Gewaltig malerisch

Robert Sterl habe in seiner Heimatstadt Dresden »gelernt, dass Kunst von Können kommt und dass nicht der Intellekt, sondern der sinnliche Eindruck den Maler macht«, erklärte Max Liebermann einmal über den Künstlerkollegen, der ein Impressionist von ähnlichem Rang war: »Gerade heutzutage, wo die Achtung vor dem Metier fast geschwunden ist und jeder Stümper sich ein Kulturfaktor dünkt, ist es nicht hoch genug anzuerkennen, dass ein Künstler von Sterls Format nur Maler, nicht mehr und nicht weniger sein will.«

Der so bedeutende wie bescheidene Dresdner ist nach seinem Tod 1932 zu Unrecht weitgehend in Vergessenheit geraten. Vor dem Berliner Reichstag oder dem Hamburger Rathaus geht es, wenn überhaupt, um Architektur, kaum um die Tausenden Tonnen Sandstein, die als Baumaterial aus Hunderten Steinbrüchen in der Sächsischen Schweiz geliefert wurden. Die dortigen Arbeitsbedingungen waren unmenschlich, tödliche Unfälle an der Tagesordnung. Die meisten Steinbreche...