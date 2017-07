Motorik der Beweglichkeit

Es ist ja so, dass Frau Schletter von unten links alles glaubt, was die einem im Radio erzählen. Das ist ihr ständiger Spruch: »Im Radio sagen sie jetzt …«, und dann muss man sich danach richten. Sie sagen ja jetzt, dass man nicht ständig über seine Krankheiten reden soll, und Frau Brüsers neues Knie ist nun sowieso schon wieder überholt, und deshalb spiele ich mit Frau Schletter und Frau Brüser von oben rechts und Frau Krause von gegenüber einmal im Monat Doppelkopf. Frau Schletter hat im Radio gehört, Spielen sei gut für die Schmierung der Gehirnzellen und die allgemeine Beweglichkeit der Motorik und für das Jungbleiben als solches. Und man würde damit auch die eigene gesellschaftliche Verträglichkeit trainieren, weil man sich in froher Gemeinschaft an bestimmte Regeln halten muss und lernt, sich nicht die Köpfe einzuschlagen.

Nun glaube ich ja, Frau Schletter hat da mindestens vier verschiedene von diesen Expertensendungen, die sie ...