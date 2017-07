Dieselskandal und tendenziöse Berichterstattung

Am Samstag hat sich die Partei Die Linke zu den Absprachen zwischen deutschen Autokonzernen geäußert. In der Mitteilung »Bundesregierung mitschuldig am millionenfachen Dieselbetrug« erklärt der Parteivorsitzende Bernd Riexinger:

(…) Die Bundesregierung hat dem kriminellen Treiben der Manager der Autokonzerne tatenlos zugesehen. Mit ihrer Reinwaschungstaktik gegenüber den Autokonzernen hat sich die Koalition mitschuldig gemacht am Millionenbetrug gegenüber Verbrauchern und Umwelt. Die Absprachen der Konzerne und das Wegsehen der Bundesregierung sind ein massiver Anschlag auf die Reputation des Wirtschaftsstandortes Deutschland. »Made in Germany« hat mehr als einen Kratzer abbekommen.

Verkehrsminister Dobrindt war die Abzockerei der Autofahrer mit der Pkw-Maut offenbar wichtiger, als den Dieselbetrügern ernsthaft auf die Finger zu sehen. Dass sich dies beim sogenannten Dieselgipfel der Bundesregierung ändern wird, ist angesichts des Verhaltens der Koalition...