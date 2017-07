Aufsteiger des Tages: Anthony Scaramucci

Mit seiner jüngsten Personalrochade beförderte US-Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) abermals einen schwerreichen Finanz­investor in eine Spitzenposition im Weißen Haus. Der neue Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci hat sein Vermögen wie Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn oder US-Finanzminister Steven Mnuchin an der Wallstreet gemacht – dem Hort jenes Establishments, dem Trump noch im Wahlkampf wortreich den Krieg erklärt hatte. Seinem Milieu bleibt der politisch wenig beschlagene Scaramucci treu. Noch im Januar bezeichnete er gewisse Kongressabgeordnete als »Schwac...