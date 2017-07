In der Nähe des im Nordwesten Englands gelegenen Küstenortes Blackpool leisten Anrainer Widerstand gegen die Errichtung von Schiefergasförderanlagen. Am Freitag vor einer Woche wurde aus Manchester dorthin mobilisiert. Was war los?

Mit dieser großen Solidaritätsaktion sollte die Anlage für einen Tag blockiert und stillgelegt werden. Das ist Teil einer Sommerkampagne unter dem Motto »Reclaim the Power«, die fast täglich direkte Aktionen und Blockaden organisiert. Unser Vorgehen war übrigens erfolgreich: Die Lastwagen sind nicht durchgekommen!

Welche Menschen sind dort hingefahren und welche Inhalte wollten Sie verbreiten?

Es haben sich viele Gewerkschafter aus verschiedenen Verbänden beteiligt. Kollegen aus dem öffentlichen Dienst waren dort, aber auch welche aus der Privatwirtschaft. Viele Gewerkschaften haben sich in Großbritannien ja gegen die Förderung von Schiefergas ausgesprochen. Während der Blockaden haben wir Seminare über die Möglichkeit zur Scha...