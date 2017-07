Hitze der Veränderung

Wer jemals Kindern aufmerksam beim Spielen zugesehen hat, dem wird zuallererst ihre volle Konzentration und die Intensität aufgefallen sein, mit der sie bei der Sache sind. Als zweites fällt ihre unbändige Energie auf, mit der sie laufen, rennen, springen in ihrer Welt des Spiels, die sie wie ein Kokon umfängt. Daraus lernen wir, dass junge Menschen sowohl körperlich als auch geistig wahre Energiebündel sind.

Warum ist das wichtig für uns? Weil all unsere Analysen belegen, dass die Jugend der natürliche Träger revolutionärer Energie ist. In der Tat sind junge Menschen in ihrem Wesen durchflutet von einem revolutionären Prozess der Transformation, wenn sie sich vom Kind zum Erwachsenen entwickeln. Dann brodelt es in ihrem Körper wie bei einer Revolution, und indem sie sich persönlich verändern, werden sie auc...