Ein Kuss von Putin

Die touristische Attraktion des Moskauer Frühsommers war eine Ausstellung. Nein, nicht in der Tretjakow-Galerie, sondern in der nach ihrer Sprengung 1931 zwischen 1995 und 2000 wiedererrichteten Christus-Erlöser-Kathedrale. Täglich von 8 bis 21 Uhr war dort ein einziges Kunstwerk zu sehen, eines, das es im wörtlichen Sinne in sich hatte.

Es ging nämlich gar nicht in erster Linie um den vergoldeten Sarkophag aus dem Mittelalter, der in der Kirche ausgestellt war, sondern um den bzw. das, was sich darin befinden soll: eine Rippe des heiligen Nikolaus von Myra. Dieser Heilige, Vorbild des Kinderbeschenkers von heute, soll zu Lebzeiten im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung etliche Wunder und gute Werke getan haben. Sein Leichnam wurde 1087 von italienischen Kaufleuten aus seiner Ruhestätte an der heute türkischen Ägäis­küste geraubt und nach Bari in Apulien gebracht.

Die wenig ökumenischen Umstände der Verlagerung der Reliquie vor 930 Jahren verhinderte...