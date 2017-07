Wohngemeinschaft für Spekulanten

Die Fußgänger in der Frankfurter Innenstadt hielten den Atem an. Ein Kran auf dem Rohbau des Omniturms war am Freitag nachmittag in siebzig Metern Höhe geknickt und drohte in die Tiefe zu stürzen. Am Samstag gab es Entwarnung, nachdem Spezialisten den Ausleger des Baukrans abmontiert und zu Boden gelassen hatten. Der Kranführer konnte sich unverletzt retten.

Der Omniturm ist einer von mehreren Hochhäusern, die zusätzlich zu den bereits bestehenden Wolkenkratzern entstehen sollen. Auch die Bürogebäude »Winx« und der Marienturm sollen im Frühjahr 2019 bezugfertig sein. Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bevölkert Südhessen mit noch mehr Spekulanten. Da unklar ist, nach welchen Regeln die Geldströme von der Insel auf das europäische Festland fließen werden, bauen sich viele Banken zumindest schon mal ein Standbein im Währungsverbund der Euro-Zone auf. Dublin, Paris und Frankfurt buhlen um die Banker. Wie die FAZ am Freitag...