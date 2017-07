Stinkendes Kartell

Die Dieselabgasaffäre und die Diskussion um Fahrverbote ärgern die Bosse der deutschen Autoindustrie. Volkswagen-Chef Matthias Müller sieht darin eine Kampagne gegen den Selbstzünder. »Die gegen den Dieselmotor laufende Kampagne ist heftig, der Marktanteil des Diesels rückläufig«, sagte er der Neuen Zürcher Zeitung (Freitag).

Seit Monaten suchen deutsche Großstädte nach Lösungen, wie sie die Schadstoffbelastung mit den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden auf ihren Straßen reduzieren können. In Stuttgart und München drohen insbesondere für ältere Dieselautos Fahrverbote. »Ob München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf oder im Ruhrgebiet – es gibt in Deutschland 28 Gebiete, die die Stickoxidgrenzwerte überschreiten«, hatte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, den Dortmunder Ruhr-Nachrichten am 15 Juni erklärt.

Die Autobauer setzen nun auf ein Softwareupdate. Damit sollen Diesel vor allem der Abgasnormen »Euro 5« und »Euro 6...