Feuerpause bei Damaskus

Es ist ein Schritt zu einem Frieden in Syrien. In dem Kriegsland haben sich die Konfliktparteien auf eine neue Waffenruhe nahe der Hauptstadt Damaskus geeinigt. Die Feuerpause in der Ostghuta ist laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA seit Samstag mittag in Kraft, wie das Generalkommando der Armee bekanntgab. Zugleich warnten die syrischen Streitkräfte, dass auf Verstöße »angemessen« reagiert werde.

Die Ghuta ist der Oasengürtel, der Damaskus umschließt. Sie wird weitgehend von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Immer wieder kam es zu heftigen Gefechten zwischen den Kämpfern und der syrischen Armee.

Das Abkommen über die neue Sicherheitszone ist un...