Gemüseeintopf Provençal mit Lavendel

Kalt geht es zu in »Herzen« (Frankreich 2006) von Alain Resnais, und das liegt nicht daran, dass es die ganze Zeit über schneit, sondern an der Einsamkeit der Protagonisten. Zeilen von Rio Reiser fallen einem da ein: »Wenn niemand bei dir ist und du denkst, / dass keiner dich sucht, / und du hast die Reise ins Jenseits / vielleicht schon gebucht, / und all die Lügen geben dir den Rest: / Halt dich an deiner Liebe fest.« Das Lied kann Selbstmorde verhindern. Aber soweit sind die Figuren bei Resnais noch nicht.

Zum Beispiel Thierry (André Dussollier). Er arbeitet als Immobilienmakler und wohnt mit seiner jüngeren Schwester zusammen. Ihr Highlight: Sie spielen zusammen Karten am Wochenende. Thierry versteht sich gut mit seiner Assistentin Charlotte (Sabine Azéma), die zwar ein bisschen verklemmt und etwas zu religiös daherkommt, aber ab und an einen kecken Witz versucht. Sie leiht ihm eine Videokassette, um ihm eine Fernsehsendung nahezubringen, die Thierry ...