Der Briefkastenfrosch und das Peitschen

Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß nur, dass ich schreiben werde. Wahrscheinlich handelt diese Geschichte von einem fremden Ich. Aber wie soll es beschaffen sein, dieses fremde Ich? Soll es ganz und gar etwas anderes sein als ein menschliches Ich? Gibt es Liebe außerhalb des Menschlichen? Ich halte dafür. – In einem Briefkasten lebt jemand. Und schon, indem ich die Behausung nenne, enge ich ein. Es könnte nun beispielsweise kein Elefant mehr sein, der so lebt. Darüber bin ich sehr froh. Denn von einem Elefanten zu erzählen an diesem heutigen Abend, das würde mich langweilen.

Ein Frosch lebte einmal in einem Briefkasten. Der Briefkasten war nicht mehr ganz jung. Als Früherer hatte der Frosch noch durch den Spalt gepasst. Aber nun, gewachsen und mit ein paar weißen Barthaaren, passt er nicht mehr hindurch. Nein, ich will kein Frosch in einem Briefkasten sein, schreit er mich an. Doch indem er es tut, verrät er uns mehr von seiner Identität, ...