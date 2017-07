Verrückt. Normal. Zusammen

Schon an regulären Tagen ist der Berliner Hermannplatz gut besucht. Hier trifft man sich, isst an einem der Imbissstände, geht im schlimmsten Fall gar zur McDonald’s-Filiale, steigt von der U-Bahn in den Bus oder vom Bus in die U-Bahn um. Ein unübersichtliches Treiben von Montag bis Sonntag. Doch an diesem Samstag nachmittag ist der Platz weit über das normale Maß hinaus voll. Und er wirkt, als sei er in Farbe getaucht worden. Regenbogenfahnen werden geschwungen, manchmal auch von Leuten, die grüne, gelbe oder rosafarbene Perücken tragen. Auffällig ist die Zahl derer, die im Rollstuhl sitzen – und offenbar bester Laune sind. Auf der Straße neben dem Hermannplatz fährt kein Auto mehr. Hunderte haben sich auch dort versammelt, hinter einem der großen Wagen mit ihren Soundanlagen, aus denen Musik in die Masse schwingt. Natürlich sind auch die Karren behangen mit Girlanden. Schwer zu sagen, welche Farbe hier dominiert. Vielleicht Glitzer. Irgendwo in dem Trei...