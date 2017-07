Antikapitalismus, rechts verfeinert

In der Süddeutschen Zeitung befasst sich am Donnerstag Jens Bisky, leitender Redakteur in deren Feuilleton, mit dem, was er im Titel seines Artikels »Verfassungsschutzfolklore« nennt. Im Untertitel heißt es: »Schlagworte wie ›links‹ und ›rechts‹ erleben eine seltsame Wiederkehr, dabei ist die Wirklichkeit längst weiter. Was ist so reizvoll an den Kategorien der Siebziger?«

Das deutet auf die bemerkenswerte Ansicht hin, die der Autor in seinem Text auch tatsächlich vertritt, bei den Bezeichnungen »links« und »rechts« für politische Strömungen handele es sich um eine bundesdeutsche Kategorisierung aus prähistorischen Zeiten vor 40 Jahren. Das darf als geschichtswissenschaftliche Sensation bezeichnet werden. Bisher leiteten Historiker die Einteilung nach politischer Linker und Rechter aus der Sitzordnung in den französischen Generalständen vor der großen französischen Revolution von 1789 und in der Nationalversammlung bis 1791 ab: Auf den vornehmen Plätzen r...