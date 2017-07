»Kapital nährt sich von schlecht bezahlter Arbeit«

Die Confédération générale du travail, CGT, ist seit einigen Monaten trotz ihrer nahezu 700.000 Mitglieder nicht mehr der größte Gewerkschaftsverband in Frankreich. Diesen Titel musste sie an die staatstragend auftretende Confédération française démocratique du travail, CFDT, abgeben. Ihr gehören mittlerweile angeblich 860.000 Personen an. Wie ist diese Entwicklung zu erklären?

Dafür sind wir einerseits selbst verantwortlich, weil wir in vielen Betrieben nicht mehr präsent sind. Andrerseits konnten wir auf schnelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht immer reagieren. Die Zahl der Auslagerungen – zum Beispiel in den Bereichen Chemie und Metall, bei der Eisenbahn und der früheren France Télécom – hat rapide zugenommen. Vorher waren verschiedene Fertigungsprozesse in einem einzigen Betrieb organisiert, heute werden ganze Abteilungen in Länder mit niedrigem Lohnniveau verlagert. Im öffentlichen Dienst sind wir nach wie vor die führende Gewerkschaft, doch...