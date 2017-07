Stagnierende Produktivität

Die Volkswirtinnen und Volkswirte beim Internationalen Währungsfonds (IWF) machen sich Sorgen um das geringe Wachstum. Sie sind nicht die einzigen. Kaum eine Konjunkturanalyse kommt ohne die nachdenkliche Feststellung aus, dass nach der »großen Rezession« (wie die US-Amerikaner sich ausdrücken) von 2008/09 das Wachstum in den alten Ländern des Kapitalismus überall schwächer geworden ist. Vor allem die Produktivität sei viel weniger gestiegen als in den Jahrzehnten zuvor, stellen die Volkswirte fest und kratzen sich am Kopf, woran das liegen könnte.

Was ist Produktivität? Es ist die Maßzahl für das geschaffene Produkt pro Arbeitseinheit. Wichtigster Treiber der Produktivität ist der technische Fortschritt. Zum Beispiel kann mit besseren Maschinen die gleiche Belegschaft mehr Waren herstellen. Marx und Engels haben (unter anderem im Kommunistischen Manifest) den damals noch jungen Kapitalismus dafür gefeiert, dass er weit besser als andere Produktionsweisen...