Als habe er nie stattgefunden

Einmal im Monat werden künftig britische und EU-Delegationen aufeinandertreffen, um bis März 2019 ein Vertragswerk für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu erarbeiten. Die erste dieser Verhandlungsrunden fand am Donnerstag in Brüssel ihren Abschluss. In vielen Medien wurde sich darüber lustig gemacht, dass Brexit-Minister David Davis bereits eine Stunde nach Beginn der Gespräche am Dienstag wieder nach London abreiste, um an einer wichtigen parlamentarischen Abstimmung teilzunehmen – hier zeigte sich, wie dünn die konservative Mehrheit im Unterhaus nach den Wahlen vom Juni ist.

David Davis und sein Gegenspieler, der EU-Chefunterhändler Michael Garnier, sind jedoch nur Galionsfiguren dieses Schauspiels. Die eigentliche Arbeit wird von den »Wasserträgern« der jeweiligen Delegationen erledigt. Allein auf britischer Seite sind das 90 Personen. Geleitet werden sie von Olly Robbins, einem führenden Mitglied des britischen Civil Service, de...