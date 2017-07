»22 Braunkohleblöcke bis 2020 abschalten«

Selten ist der Umweltschutz medial so präsent wie derzeit. Seitdem die USA sich aus dem Pariser Abkommen zurückgezogen haben, pochen Vertreter der anderen westlichen Staaten desto energischer auf dessen Umsetzung. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich das Thema zu eigen gemacht. Sind die Worte auch durch Taten gedeckt?

Es ist gut, dass es klare Bekenntnisse zu dieser Vereinbarung gibt, denn das stärkt all jenen den Rücken, die sich tatsächlich für den Klimaschutz einsetzen. Doch in den meisten Ländern der Welt, auch in Deutschland, ist bisher zu wenig passiert. Schon vor der Verabschiedung des Pariser Abkommens galten für Deutschland nationale Klimaziele. Doch in den vergangenen Legislaturperioden ist nicht genug unternommen worden, um sie zu erreichen. So sollte bis 2020 der Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Davon ist die Bundesrepublik aber weit entfernt, im besten Fall wird man auf eine Reduktion im Umfang vo...