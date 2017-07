Ein Leben für die Gerechtigkeit

Als der Richter Paolo Borsellino am 19. Juli 1992 gemeinsam mit fünf Eskortmännern der Polizei vor dem Haus seiner Mutter in der Via Mariano D’Amelio in Palermo parkte, detonierte die Bombe. Die sechs Männer starben noch vor Ort. Borsellino aber ist bis heute für seine wirkungsvollen Maßnahmen gegen die Mafia bekannt. Am Mittwoch hat sich sein Tod zum 25. Mal gejährt. Italien hat des ermordeten Richters diese Woche unter großer Aufmerksamkeit gedacht. Juristen und Politiker haben Borsellino als überzeugten Kämpfer gegen die organisierte Kriminalität gewürdigt. Die Präsidentin der Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, und Senatspräsident Pietro Grasso appellierten, sein Vermächtnis zu erfüllen. Man dürfe in der Verfolgung der Mafiag...