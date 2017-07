Der Widerstand wächst

Der arabisch-palästinensische Widerstand gegen Israels Polizeimaßnahmen rund um die Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem gewinnt an Stärke. Bereits am Freitag mittag standen an den Zugängen zum Tempelberg viele tausend Muslime Hunderten israelischen Polizisten in schwerer Ausrüstung gegenüber. Am Nachmittag meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan, dass zwei Palästinenser von israelischen Einsatzkräften getötet und rund 200 verletzt wurden seien. Weitere Konfrontation wurde für die Abendstunden nach dem Freitagsgebet und in den Nachtstunden erwartet.

Die Proteste wurden durch die Entscheidung der israelischen Regierung ausgelöst, die Kontrollstellen der Polizei an den Toren des Tempelbergs mit Metalldetektoren und Überwachungskameras auszustatten. Vorausgegangen war am Freitag voriger Woche ein bewaffneter Überfall von drei jungen Arabern aus Nordisrael, bei dem zwei Polizisten getötet wurden, bevor nach einer Verfolgungsjagd auch die Angreifer ers...