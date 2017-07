Die Staatsmacht schlägt zu

Ein Großaufgebot der marokkanischen Polizei ist am Donnerstag abend mit Härte gegen eine im Vorfeld verbotene Demonstration in der Küstenstadt Al Hoceima im Norden des Landes vorgegangen. »Die Stadt ist eingehüllt in Tränengas«, berichtete eine Aktivistin auf Twitter. Immer wieder trieb die Staatsmacht die zunächst friedlichen Demonstranten auseinander und jagte sie durch die Straßen. Später am Abend sollen auch Steine gegen die Polizei geflogen sein. Es kam offenbar zu Verletzten auf beiden Seiten.

Weil sich die Menschen in der Region sozial benachteiligt fühlen, protestiert seit neun Monaten die »Volksbewegung« (arabisch »Hirak Al-Schaabi«) im Rif-Gebirge gegen die Regierung in Rabat. Eigentlich sollte die Demonstration eine der größten in der Geschichte des Rif werden, doch die Übermacht der Polizei verhinderte dies. Al Hoceima war am Donnerstag von außen kaum noch zu erreichen, weil die Staatsmacht schon weit vor den Toren der Stadt alle Einfallstraße...