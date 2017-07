Konzern will Kohle behalten

Noch brummt das Geschäft. Vattenfall hat am Freitag seine Bilanz vorgelegt. Der schwedische Staatskonzern profitierte von der Rückzahlung der deutschen Brennelementesteuer in Höhe von 187 Millionen Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete Vattenfall 5,1 Milliarden Kronen (rund 530 Millionen Euro).

Doch so mancher Markt in deutschen Großstädten steht für das Unternehmen in Frage. Hamburg ist einen Schritt bei der Umsetzung des Volksentscheids »Unser Hamburg – Unser Netz« vorangekommen. Zum 1. Januar 2018 kauft die Stadt ihr Gasnetz vollständig zurück. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, wie NDR 90,3 berichtete.

Jens Kerstan, Senator für Umwelt und Energie, begrüßte die Entscheidung des Senats. »Der Volksentscheid zum Netzrückkauf wird jetzt in einem weiteren Punkt konsequent umgesetzt«, sagte der Bündnisgrüne. Mit den Netzgesellschaften im öffentlichen Besitz bekomme die Stadt mehr Spielraum für die Umsetzung der Energiewende. Eine Mehrheit der Hambur...