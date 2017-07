Regenbogen statt brauner Hetze

Über eine halbe Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am heutigen Samstag zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwartet. Politisch hat der Kampftag der Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen seinen Ursprung im Jahr 1969. Damals, in den frühen Morgenstunden des 28. Juni, erhoben sich die sogenannten sexuellen Minderheiten erstmals gegen eine anhaltende Serie brutaler Übergriffe und Repressionsmaßnahmen der Polizei. So kam es infolge von Angriffen der Beamten auf die in der New Yorker Christopher Street gelegene Bar »Stonewall Inn« zu Straßenschlachten zwischen den Ordnungshütern auf der einen und Lesben, Schwulen und Dragqueens auf der anderen Seite.

Die diesjährige CSD-Demonstration steht unter dem Motto »Mehr von uns – jede Stimme gegen rechts!«. Dies wollen die Organisatoren als »unmissverständliche Kampfansage« an »Rechtsextremismus und Rechtspopulismus« verstanden wissen. Am heutigen Samstag wird mit Bernd Gaiser einer der Mitbegründer...