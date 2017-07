Beförderung verschoben

Die für Donnerstag angesetzte Sondersitzung des Bahn-Aufsichtsrats wurde kurzfristig abgeblasen. Als Hauptpunkt auf der Tagesordnung vorgesehen war die Beförderung des Chefs der Gütersparte DB-Cargo Jürgen Wilder, der in den Vorstand aufrücken sollte. Jedoch erklärte ein Sprecher des Konzerns am Mittwoch: »Es gibt noch Abstimmungsbedarf.« Hinzu komme, dass einige Aufsichtsratsmitglieder nicht persönlich an der Sitzung teilnehmen könnten.

Wilder hätte nach Angaben aus Regierungskreisen vom Aufsichtsrat zum Vorstand Güterverkehr und Logistik ernannt werden sollen, womit er für den Schienengüterverkehr und die internationale Spedition DB Schenker verantwortlich gewesen wäre. Er hätte rund 100.000 Mitarbeiter und damit ein Drittel der Bahn-Belegschaft geführt.

Der Vorschlag, Wilder in der Unternehmenshierarchie aufsteigen zu lassen, kam überraschend, da DB Cargo unter seiner Führung tief in der Krise steckt. Kundenbeschwerden über Unzuverlässigkeit und Verspä...