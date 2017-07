»Waffensysteme der nächsten Generation«

Die Luftwaffe drängelt schon lange. Der »Tornado«, von dem sie laut Berichten noch 83 Stück nutzt, ist alt: Der erste Prototyp startete 1974 zu seinem Jungfernflug; weit mehr als 40 Jahre hat der Kampfjet inzwischen also auf dem Buckel. Der »Eurofighter«, von dem die Luftwaffe bis Ende kommenden Jahres die letzten der geplanten 143 Exemplare erhalten wird, ist auch nicht mehr taufrisch: Sein erster Prototyp hob 1994 vom Boden ab. Andere Länder bereiten sich inzwischen darauf vor, ein Kampfflugzeug der nächsten Generation zu beschaffen – die F-35 aus dem Hause Lockheed Martin, deren erste die US-Streitkräfte vor zwei Jahren in Betrieb nahmen. Der Tarnkappen-Mehrzweckkampfflieger ist zur Zeit das Modernste, das Hippeste, was eine Luftwaffe haben kann. Die Bundeswehr aber besitzt nur den alten »Tornado« und den »Eurofighter«. Sie hinkt – mal wieder – hinterher.

Anfang 2016 hat die Luftwaffe also ihre Chance genutzt, und als das Verteidigungsministerium st...