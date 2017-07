Merideños starten durch

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Wochenende begann in Venezuela das Torneo Clausura der Primera División im Balltreten für Jungs. Vier Teams haben neue Trainer: Luis Vera, Exkapitän der »Vinotinto«, der Nationalauswahl Venezuelas, heuerte beim Zamora FC in Barinas an, den Adelis Chávez (Neffe von Hugo) präsidiert. Der Pokalsieger von 2008, Deportivo Anzoátegui aus Puerto La Cruz, beorderte Charles López, bis dahin so eine Art Mädchen für alles im Klub, auf die Trainerbank. Der erst 2008 gegründete Hauptstadtklub Deportivo La Guaira setzt auf Pedro Depablos, einen jungen Trainer mit Auslandserfahrung. Bei Atlético Venezuela aus Caracas (gegründet 2009) kehrte nach einem halben Jahr der in Barcelona geborene Katalane Álex Pallarés auf die Bank zurück.

Gleich am ersten Spieltag kam es zu einer Neuauflage des Endspiels des Torneo Apertura zwischen dem Caracas FC und dem Team von Jhonny Ferreira, Meister Monagas. Obgleich letzterer seine beiden Hauptfigure...