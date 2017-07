Fachleute des Augenblicks

In meinem ersten Semester traf ich 1960 an der Universität Göttingen auf Herrn Melde, ein mathematisches Genie. Er erzählte mir, dass er schon seit 1947 studiere. Unter anderem arbeite er den kompletten Brockhaus von Anfang an systematisch durch: 21 Bände, in der 15. Auflage, erschienen 1928-1935. Ich fragte ihn: »Folgen Sie auch den Querverweisen?« »Selbstverständlich«, antwortete Herr Melde, »deshalb bin ich ja auch erst beim Buchstaben ›E‹ angelangt.«

Als ich den ersten Band des zweibändigen »Wörterbuchs des kreativen Schreibens« aufblätterte, sprangen mir die Stichwörter »Abecedarius (ABC-DARIUM)«, »Abstrahieren« und »Achtsamkeit« entgegen. Ich fragte mich, wer hier wohl diese Stichwörter nachschlagen würde? In meiner Irritation fiel mir plötzlich Herr Melde ein, und so ging auch ich die vorliegende Enzyklopädie (837 Seiten) von vorne bis hinten durch. Überraschenderweise fand ich dann schließlich auf den letzten sieben Seiten den Generalschlüssel für...