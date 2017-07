Thalmer, Misselwitz Jubel der Woche

»Wer sie sah, musste sie lieben – eine kleine, fast zerbrechliche ältere Dame mit großen, wachen Augen voller Lebensweisheit. Sie konnte mit Blicken, kleinen Gesten ohne große Worte viel ausdrücken«, schrieb F.-B. Habel 1998 im Nachruf dieser Zeitung auf Doris Thalmer, die morgen vor 110 Jahren in Frankfurt am Main geboren wurde. Den leichten Anflug von hessischem Tonfall hörte man ihr bis zum Schluss an. Als junge Schauspielerin war sie Ende der 20er Jahre nach Berlin gekommen, wo sie bei Theaterlegenden wie Barnowsky und Piscator auftrat.

Einem winzigen Part an Felix Bressarts Seite in der Klamotte »Holzapfel weiß alles« (1931) folgte eine größere Rolle in dem heutigen Klassiker »Mädchen in Uniform«, der den »Geist von Potsdam« geißelte und in der ganzen Welt gezeigt wurde. Doch ab 1933 war Schluss. Als sogenannte Halbjüdin durfte sie ihren Beruf nicht meh...