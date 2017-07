Sony, Disney und das MCU

Das Politische spitzt sich schnell zu, sobald es darum geht, wie und um welchen Preis der Müll wegzuräumen ist. Sprengt der Müllhaufen den Konsensrahmen, sprechen die Fäuste.

»Spider-Man: Homecoming« ist ein Film, der in exakt so einem Moment beginnt. Da hat jemand die Schnauze voll und lässt das die anderen kräftig spüren. Dieser Jedermann mit Schaum vor dem Mund, dieser aufgebrachte Mittelständler, dieser den Rahmen sprengende Wutbürger wird in dem Film von Michael Keaton gespielt.

Dessen »zweite« Karriere hat ihn gut auf die Rolle vorbereitet. Durfte er nicht schon in »Birdman« (2014) in voller Breite die arschlochmäßige Verachtung vorführen, die er für jene maskierte Fledermaus, die zu spielen man ihn in seiner Jugend gewissermaßen gezwungen hatte, empfand, um nichtsdestotrotz beim Fiasko einer suizidalen Totalidentifikation mit ebendieser zu landen? Und durfte er nicht unlängst in »The Founder« Mr. Ray Kroc mimen, den symbolischen Übervater eines glo...